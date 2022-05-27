Станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро достроят в 2022 году

Станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии столичного метро достроят в текущем году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 27 мая, в ходе проведения личного приема граждан по поручению президента России Владимира Путина.

«В этом году достроим (станцию «Университет дружбы народов». — Ред.), благоустроим территорию, чтобы все было замечательно. Работаем», — цитирует Собянина агентства городских новостей «Москва».

Станция откроется на пересечении улицы Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая на границе районов Обручевский и Коньково. Рядом расположено несколько крупных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный геологоразведочный университет (РГГУ), Институт биоорганической химии (ИБХ) РАН.

Ранее, 23 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что станция метро в аэропорту Внуково откроется в 2023 году.

По его словам, работы выполняются примерно в два раза быстрее, чем обычно. Он высказал уверенность, что власти справятся с этой задачей.