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Аномальное тепло и катаклизмы — каким будет лето 2022 года в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прогноз на предстоящее лето-2022 в России дали синоптики. Они ожидают, что, несмотря на аномально холодный май во многих регионах страны, летний сезон будет по-настоящему теплым и солнечным. Однако, предупреждают специалисты, не обойдется и без катаклизмов.

Каким будет лето в России в 2022 году

В Гидрометцентре рассказали «Известиям», что в целом погода в европейской части России летом 2022 года вряд ли будет выходить за рамки климатической нормы. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что местами, однако, температура может ее превышать.

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Предполагается, что на севере Красноярского края, на Урале, в Западной Сибири, а также в северной половине Европейской России это будет чувствоваться сильнее всего.

Сезон вместе с тем обещает быть неоднородным. Так, очень жаркие дни будут приходить на смену периодам похолодания. Аномально низких температур метеорологи при этом не ждут.

Когда в Россию придет настоящее лето

Расчеты синоптиков говорят о том, что настоящее метеорологическое лето порадует население Центральной России уже 31 мая, в последний день весны. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал подписчикам своего Telegram-канала, что в этот день регион окажется под воздействием теплого сектора циклона. Календарное лето, по его прогнозу, начнется с «канонады гроз».

Прогноз погоды на июнь 2022 года в России

Июнь обещает быть умеренно теплым в европейской части страны. Тишковец считает, что жары в это время можно не ждать. Жителям востока России при этом стоит готовится к мощным осадкам. Согласно прогнозам, 20–40% может достигнуть переувлажнение.

В Уральском федеральном округе (УФО), на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), на западе Якутии и в Сибирском федеральном округе (СФО) погода может оказаться жарче обычного.

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Прогноз погоды на июль и август 2022 года в России

Середина и конец лета, в отличие от умеренного июня, могут оказаться богаче на аномалии. Эксперты ждут, что температура превысит климатическую норму.

Июль в средней полосе, согласно ожиданиям Тишковца, будет теплее нормы на 0,5–2 градуса. В августе, по его словам, превышение вряд ли составит более 0,5 градуса.

Каких катаклизмов ждать летом 2022 года

Эксперты считают, что среди главных аномалий, которые ждут россиян в предстоящем летнем сезоне, станут периоды засухи. Больше всего это, как рассказал Тишковец в эфире «Соловьев Live», грозит районам России в междуречье Волги и Дона, в Предкавказье, а также в Восточной и Центральной Сибири.

На юге Дальнего Востока, наоборот, осадков может быть слишком много, что может привести к паводкам. Вместе с тем прогноз носит вероятностный характер.

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