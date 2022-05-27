Аномальное тепло и катаклизмы — каким будет лето 2022 года в России

Прогноз на предстоящее лето-2022 в России дали синоптики. Они ожидают, что, несмотря на аномально холодный май во многих регионах страны, летний сезон будет по-настоящему теплым и солнечным. Однако, предупреждают специалисты, не обойдется и без катаклизмов.

Каким будет лето в России в 2022 году

В Гидрометцентре рассказали «Известиям», что в целом погода в европейской части России летом 2022 года вряд ли будет выходить за рамки климатической нормы. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что местами, однако, температура может ее превышать.

Предполагается, что на севере Красноярского края, на Урале, в Западной Сибири, а также в северной половине Европейской России это будет чувствоваться сильнее всего.

Сезон вместе с тем обещает быть неоднородным. Так, очень жаркие дни будут приходить на смену периодам похолодания. Аномально низких температур метеорологи при этом не ждут.

Когда в Россию придет настоящее лето

Расчеты синоптиков говорят о том, что настоящее метеорологическое лето порадует население Центральной России уже 31 мая, в последний день весны. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал подписчикам своего Telegram-канала, что в этот день регион окажется под воздействием теплого сектора циклона. Календарное лето, по его прогнозу, начнется с «канонады гроз».

Прогноз погоды на июнь 2022 года в России

Июнь обещает быть умеренно теплым в европейской части страны. Тишковец считает, что жары в это время можно не ждать. Жителям востока России при этом стоит готовится к мощным осадкам. Согласно прогнозам, 20–40% может достигнуть переувлажнение.

В Уральском федеральном округе (УФО), на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), на западе Якутии и в Сибирском федеральном округе (СФО) погода может оказаться жарче обычного.

Прогноз погоды на июль и август 2022 года в России

Середина и конец лета, в отличие от умеренного июня, могут оказаться богаче на аномалии. Эксперты ждут, что температура превысит климатическую норму.

Июль в средней полосе, согласно ожиданиям Тишковца, будет теплее нормы на 0,5–2 градуса. В августе, по его словам, превышение вряд ли составит более 0,5 градуса.

Каких катаклизмов ждать летом 2022 года

Эксперты считают, что среди главных аномалий, которые ждут россиян в предстоящем летнем сезоне, станут периоды засухи. Больше всего это, как рассказал Тишковец в эфире «Соловьев Live», грозит районам России в междуречье Волги и Дона, в Предкавказье, а также в Восточной и Центральной Сибири.

На юге Дальнего Востока, наоборот, осадков может быть слишком много, что может привести к паводкам. Вместе с тем прогноз носит вероятностный характер.