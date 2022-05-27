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Экономист оценил инициативу ГД повысить размер страховой суммы вкладов в рублях

Экономист Домащенко назвал правильным предложение Госдумы повысить размер страховой суммы вкладов в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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В плане девалютизации банковских пассивов предложение о повышении размера страховой суммы по вкладам в рублях — правильное, так как у государства и Банка России в числе прочих есть задача дедолларизации банковских балансов. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 27 мая.

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Ранее в этот же день стало известно, что депутат Госудумы Евгений Федоров предложил удвоить страховые гарантии для владельцев рублевых вкладов до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на письмо Федорова главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Парламентарий предложил возвращать деньги при наступлении страхового случая только тем гражданам, которые «хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях».

Сейчас законодательство гарантирует гражданину в случае наступления страхового случая возврат средств, хранящихся в банке, в размере до 1,4 млн рублей. Страхование вложений не зависит от валюты, в которой хранятся деньги. Возмещение выплачивает Агентство по страхованию вкладов посредством одного из назначенных банков-партнеров.

Домащенко отметил, что если размер страховой суммы повысят, то вкладчики перекочуют на рублевые депозиты.

«Во избежание валютного риска валютные пассивы должны размещаться в валютные же активы, однако вырос риск контрагента для банков из-за блокировки средств на зарубежных корреспондентских счетах, поэтому целесообразно «давить» на пассивную сторону банковских балансов, что и делается», — сказал экономист.

23 апреля «Известия» писали, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается увеличить размер страхового возмещения по вкладам с нынешних 1,4 млн до 3 млн рублей.

Эксперты назвали это хорошим маркетинговым ходом для повышения доверия граждан к банковской системе. Однако они отмечали, что столь существенное увеличение суммы страхового возмещения вряд ли серьезно простимулирует рост депозитных вкладов.

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