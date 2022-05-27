Эксперт рассказала о перспективах новичков в IT-сфере

В России падает общий уровень IT-специалистов: рынок заполонили выпускники курсов и онлайн-университетов, знающие один язык или способные решать определенный тип задач. Однако бизнес рад новичкам, которых проще обучить на практике, рассказала «Известиям» руководитель HR-проектов Platforma Виктория Болотских.

По ее словам, в настоящее время на hh.ru открыто около 27 тыс. вакансий в сфере информационных технологий и системной интеграции для кандидатов с опытом от 1 до 3 лет. Джун фронтенд может рассчитывать на зарплату от 70 тыс. рублей в Москве, младший геймдизайнер — от 80 тыс.

В то же время в целом количество вакансий для IT-специалистов сократилось за последние недели от 20% до 50%. В апреле снижение по отношению к февралю составило 27%, в то время как количество резюме выросло на 42%, отметила Болотских со ссылкой на данные «Газета.Ru».

Вместе с тем, как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в России сейчас не хватает около 1 млн IT-специалистов. Эксперты убеждены, что интерес к IT-специалистам будет сохраняться независимо от экономической и политической ситуации. Спрос на них будет опережать предложение просто в силу физических возможностей вузов и курсов повышения квалификации.

Кроме того, рост потребности в таких специалистах обусловлен уходом зарубежных компаний-производителей ПО с российского рынка — дефицит программ необходимо восполнять отечественными продуктами.

Болотских также рассказала о важных для IT-специалиста навыках и качествах. Так, соискатели должны обладать критическим и абстрактным мышлением, аналитическими способностями, уметь использовать нестандартные подходы и знать английский язык. Кроме того, для IT-специалиста важно постоянно учиться, поскольку многие методы в этой сфере устаревают через год.

По словам эксперта, работник также должен быть восприимчив к критике, поскольку начинающий специалист любого направления нуждается в корректировке своих действий. Не менее важным навыком является системное мышление, чтобы самостоятельно структурировать полученный опыт.

При этом начинающим карьеру в IT-направлении рекомендуется обратить внимание на специальности системного администратора и тестировщика.

«Специалист гуманитарной сферы, например, может попробовать освоить навыки младшего системного администратора, решать несложные задачи, поддерживать пользователей и развиваться в этом направлении. Для специальности тестировщика также не нужна сложная техническая подготовка», — посоветовала Болотских.

По ее словам, выбирая между работой над стартапом или в корпорации, новичкам лучше отдавать предпочтение компаниям с уже выстроенными бизнес-процессами. Эксперт не рекомендует начинать карьеру со стартапа, поскольку такая работа требует опыта. Кроме того, в начинающей микрокомпании некому будет уделить достаточного количества внимания новичку.

«Компании часто обучают молодых специалистов самостоятельно. Их интерес к этому процессу зависит от целей бизнеса. Если процессы привязаны к информационным технологиям, а компании одномоментно нужны 15–20 специалистов, то проще массово нанять молодые кадры и обучить их. Стабильной средней компании выгодно обучать новичков — они часто из благодарности долго остаются работать в ней», — добавила специалист.

Днем ранее эксперт в HR-отрасли Юлия Санина посоветовала ищущим работу выпускникам вузов детально проработать свое резюме и убрать из него нерелевантные данные, а также тщательно подготовиться к собеседованию. Также она порекомендовала узнать о тех вариантах трудоустройства, которые предоставляет само образовательное учреждение, так как многие компании сотрудничают с профильными вузами и берут на стажировки студентов без опыта работы.