Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров
Мир
МИД РФ выразил протест в связи с антироссийскими заявлениями Хорватии
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Мир
Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских установок «Малка»
Мир
Лавров предупредил о долгосрочной ситуации с русофобией Запада
Общество
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Мир
Пушилин рассказал о дальнейшей судьбе завода «Азовсталь»
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Мир
ВКС России нанесли удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень
Сюжет:

Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата в качестве ответной меры
0
Фото: commons.wikimedia.org/Kalan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 27 мая, признало пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Эта мера стала ответной на аналогичные действия Загреба.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — сообщило ведомство.

11 апреля в посольстве РФ сообщили о намерении Загреба уменьшить число сотрудников российской дипмиссии. После этого хорватские власти решили выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства. Она отметила, что ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне.

Западные государства в последние три месяца активно высылают российских дипломатов. Так, об этом с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022