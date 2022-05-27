Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 27 мая, признало пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Эта мера стала ответной на аналогичные действия Загреба.

«27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — сообщило ведомство.

11 апреля в посольстве РФ сообщили о намерении Загреба уменьшить число сотрудников российской дипмиссии. После этого хорватские власти решили выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства. Она отметила, что ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне.

Западные государства в последние три месяца активно высылают российских дипломатов. Так, об этом с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.