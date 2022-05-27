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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к сдаче Запорожья

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Киев готовится к сдаче города Запорожье. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов «РИА Новости» 27 мая.

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«Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города всё наиболее ценное», — сказал он.

Рогов пояснил, что очередь города Запорожье наступит после освобождения Донбасса.

Ранее в этот день Рогов заявил, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. По его словам, местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря.

Тогда же стало известно, что регион перешел на часовую систему Москвы. Рогов отметил, что в области стрелки часов на зимнее и летнее время больше переводить не будут.

26 мая он заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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