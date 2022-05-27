МИД РФ выразил протест в связи с антироссийскими заявлениями Хорватии

Посла Хорватии в РФ Томиславу Цару вызвали в МИД России. Ему выразили протест в связи с попытками Загреба возложить на Москву вину за военные преступления на Украине. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В министерстве отметили, что Цару был выражен «решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».

Также министерство иностранных дел РФ признало пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Эта мера стала ответной на аналогичные действия Загреба.

11 апреля в посольстве РФ сообщили о намерении Загреба уменьшить число сотрудников российской дипмиссии. После этого хорватские власти решили выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства. Она отметила, что ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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