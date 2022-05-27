Пушилин рассказал о дальнейшей судьбе завода «Азовсталь»

Жители Мариуполя не хотят, чтобы в городе был восстановлен недавно освобожденный от украинских националистов завод «Азовсталь». Об этом 27 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, это решение связано из-за экологии, так как комбинат сильно загрязняет окружающую среду. Кроме того, этот фактор не позволял городу стать курортным.

«Именно он (завод. — Ред.) не позволял Мариуполю стать курортным городом, несмотря на то что все остальные атрибуты и все остальные составляющие присутствовали», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Также Пушилин указал еще на один немаловажный фактор — это рост онкозаболеваний среди местного населения.

«Плюс росло количество онкологических заболеваний, в принципе оно зашкаливало даже по отношению к другим промышленным городам. Связано это было, в свою очередь, с тем, что завод строился без учета экологических норм, без учета розы ветров. То есть, по сути, все загрязнение шло на город и на море», — добавил глава ДНР.

Как указал Пушилин, жители Мариуполя предлагают построить на его месте «технопарк, или, наоборот, парковую зону, или жилой какой-то массив». Он указал, что решение о том, что в итоге будет построено, будет принято местным населением города.

Кроме того, Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя. При этом он подчеркнул, что для начала нужно решить вопросы безопасности полета самолетов.

О полном освобождении территории «Азовстали» стало известно 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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