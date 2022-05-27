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В Госдуме заявили, что США утратили поддержку большинства в мире

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США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 27 мая.

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Он пояснил, что последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты.

«Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство. По этой причине [президент США] Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — написал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что большинство населения планеты — на стороне России и попытки США изолировать РФ провалились.

Ранее в этот день американский журналист Брэдли Девлин заявил, что Байден не смог найти выход из украинского кризиса дипломатическим путем. Вместо этого он ухудшил экономическое положение в Штатах и не предотвратил прокси-войну с Москвой. По словам автора, финансирование Киева и поставки ему вооружения противоречат интересам Америки, на которых стоило бы сконцентрироваться в первую очередь.

25 мая данные совместного опроса Reuters и Ipsos показали, что рейтинг одобрения политики Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%. Это стало самым низким показателем с момента его инаугурации в январе 2021 года.

19 мая российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что корнем глобального продовольственного кризиса стали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, а не действия РФ. По его словам, проблемы возникли задолго до начала спецоперации по защите Донбасса. Обострились они из-за волны односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков.

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