Поехавшему на Украину южнокорейскому наемнику грозит год тюрьмы

Полиция Южной Кореи запретила выезд наемнику с Украины. Ли Гын был в зоне спецоперации, несмотря на запрет властей на посещение этой страны. Мужчине грозит год тюрьмы или штраф в размере $8150, передает телеканал «Известия». Кроме того, участие в боевых действиях могут расценить как преступление. Полиция республики собирается начать расследование. Бывший боец спецназа Ли Гын — известный в Южной Корее блогер.

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