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Посол Украины в ФРГ обвинил канцлера Шольца в отсутствии мужества и лидерства

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства в принятии решений. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сообщил он в интервью немецкой газете Bild.

Он также раскритиковал Шольца за крайне низкую скорость поставок тяжелого вооружения Украине.

Накануне, 26 мая, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте в беседе с «Известиями» предложил выслать из ФРГ Андрея Мельника на фоне его критики поставок вооружений Киеву.

Перед этим дипломат выложил у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

За день до этого посол в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву, в то время как для Украины «имеет значение каждый день».

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

В апреле стало известно, что пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить Мельника из страны. Автор инициативы указал, что высказывания посла Украины противоречат дипломатической этике.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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