Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Омске 27 мая

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Омске 27 мая.

В ходе турнира Алексей Папин, восстановившийся после травмы, примет вызов черногорца Дилана Прашовича. Кроме того, среди профессионалов дебютирует чемпион Европы Алексей Тищенко.

Михаилу Мохнаткину придется сражаться с совершенно не изученным соперником, так как Иван Штырков отказался от поединка, его заменит Ислам Каримов.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал замену Ивана Штыркова узбекско-туркменским бойцом ММА Исламом Каримовым в бою с Михаилом Мохнаткиным. По его словам, спортсмены не смогли договориться о весе, «Иван весит меньше 100 кг, а его соперник — 107–108 кг».

Также зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.