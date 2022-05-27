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В Wildberries рассказали о настоящих условиях возврата товаров

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В маркетплейсе Wildberries «Известиям» опровергли появившуюся информацию в Forbes о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров — она не соответствует действительности, источник издания ввел в заблуждение читателей.

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23 мая РБК писал о жалобах покупателей Wildberries на штрафы за возврат товара. Первые уведомления клиенты стали получать около месяца назад. Тогда речь шла о списании по 100 рублей за каждый товар в случае отказа от него. 25 мая Forbes писал, что маркетплейс изменил оферту для потребителей и ввел новую систему ранжирования клиентов.

В Wildberries рассказали «Известиям», что в личных кабинетах всех пользователей интернет-магазина появился обновленный раздел с информацией о покупках — в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров.

Кроме того, здесь же можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества. В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за одну вещь. Возврат в Байконуре, Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке стоит 100 рублей за одну вещь. Эта информация доступна на сайте www.wildberries.ru. На следующей неделе она также будет представлена в пользовательских приложениях.

«Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки. Со своей стороны мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям — которых около 90% на нашей платформе — и бесплатные возвраты»», — рассказали в пресс-службе компании.

Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Торговая площадка напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей — все подобные утверждения являются клеветой.

25 мая управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало разъяснение, касающееся прав потребителей при возврате купленного в Wildberries товара. По закону, если потребитель отказывается от товара надлежащего качества, продавец должен вернуть ему деньги. Но из этой суммы ритейлер может вычесть средства, которые компания потратила на доставку товара от потребителя, говорится в разъяснении.

Однако в управлении уточнили, что все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. Если их понес потребитель, продавец обязан возместить их ему в качестве понесенных убытков.

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