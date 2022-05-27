Доллар на Мосбирже превысил отметку в 67 рублей впервые с 12 мая

Курс доллара к рублю в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая. Это в пятницу, 27 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:56 мск растет на 1,60 рубля, до 66,86 рубля. Минутами ранее он поднимался до 67,1 рубля. Евро прибавляет 3,07 рубля, до 71,08 рубля.

Накануне курс евро во время торгов подскочил до 67 рублей. Курс доллара достиг отметки в 64,28 рубля.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил: президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров, мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным.

По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.