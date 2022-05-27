AP: Запад изучает возможность отмены санкций против бизнесменов из РФ за помощь Украине

Власти западных государств изучают возможность для российских олигархов «откупиться» от ограничительных мер, введенных против них после начала спецоперации России по защите Донбасса, направив часть денег бизнесменов Киеву на восстановление страны, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на правительственных чиновников.

По данным агентства, инициативу в этом вопросе проявила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов «большой семерки» в ФРГ на прошедшей неделе.

Отмечается, что украинские представители также были в курсе обсуждений и не выступали против идеи Оттавы.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию страны поддержать конфискацию собственности России. По его словам, заморозки собственности российских бизнесменов в Польше будет мало.

В Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн.

18 марта сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».