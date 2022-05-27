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В рамках ПМЭФ состоится круглый стол «Культурный код финансового ЗОЖ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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16 июня в рамках юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится круглый стол «Культурный код финансового ЗОЖ: как медиа формируют новые поведенческие установки?».

В ходе дискуссии планируется обсудить процесс формирования финансовой культуры в общем культурном контексте, механику создания востребованных медийных продуктов для всех поколений и популярных форматов. Участники круглого стола попытаются ответить на вопросы о том, как «назидательные» идеи превратить в актуальный и вовлекающий контент, какую роль медиасреда играет в формировании релевантных современным реалиям установок финансового поведения.

В мировом кинематографе и медиапроектах найдется немало примеров, когда жизненные финансовые ситуации (будь то стремление разбогатеть, рассчитаться с долгами или вложиться в фондовый рынок) становились частью сценариев популярных фильмов или реалити-шоу. Яркий пример — самый популярный и продолжительный телевизионный сериал на африканском континенте «Скандал!»: его сюжет выстроен вокруг драматургии управления личными финансами. В России за последние годы также возникают интересные медиапродукты с финансово-просветительской составляющей.

«Эффективность внедрения правильных поведенческих установок, которые лежат в основе устойчивости и адаптивности общества к любым изменениям, напрямую зависит от формирования «культурного кода» финансовой грамотности. Понимая это, Минфин России инициировал дискуссию на площадке форума, которая поможет наладить взаимодействие с теми, кто создает контент, найти новые творческие подходы к созданию образовательно-просветительских продуктов, проработать действенные форматы его распространения среди различных целевых аудиторий», — отметила модератор сессии, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».

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