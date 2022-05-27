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Нерафинированное подсолнечное масло подешевело у производителей на 0,1%

Минсельхоз: нерафинированное подсолнечное масло подешевело у производителей на 0,1%
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Цены производителей семена подсолнечника подешевели в мае на 26,5% по сравнению с маем прошлого года, а нерафинированное подсолнечное масло — на 0,1%. Об этом сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза в пятницу, 27 мая.

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Там отметили, что цены производителей на подсолнечник и подсолнечное масло в России сейчас стабильны. Этому в том числе поспособствовало укрепление курса российской национальной валюты и наличие высоких запасов сырья у отечественных производителей и переработчиков.

Вопрос ценовой политики конкретных компаний в отношении отдельных ассортиментных позиций относится к компетенции бизнеса, подчеркнули в ведомстве.

Однако в «Верном», «О’кей» и «Ленте» рассказали «Известиям», что в начале июня подсолнечное масло может подорожать. Один из крупнейших его производителей — «Эфко», выпускающий этот продукт под брендами «Слобода» и Altero, в четвертый раз за год уведомил торговлю о повышении стоимости.

В марте «Эфко» поднимала стоимость на социально значимый товар дважды, суммарно повышение составило 10%. Еще на 5% подсолнечное масло подорожало в закупке в начале мая. Сейчас поставщик предупредил о росте закупочной цены на этот продукт еще на 5% — с 11 июня. Таким образом, за полгода подсолнечное масло из базовой корзины подорожает на 20%.

«Известия» направили запрос в «Эфко».

«Через две недели закупочная цена на одно из самых популярных масел «Слобода» в бутылке 1 л будет дороже на 5 рублей», — сообщили в пресс-службе «Верного».

Если компания не одобрит очередное повышение закупочных цен, поставщик обещает отгрузить необходимый объем товара и не повышать цены на миксовые масла (подсолнечное масло с добавлением оливкового, кукурузного и других, марка Altero) до конца июня. С начала года они дорожали в закупке уже два раза. Цена литровой бутылки смесового масла выросла с января примерно на 30 рублей.

Поставщик объясняет необходимость очередного повышения цен ростом биржевой стоимости сырого масла, а также колебаниями курсов валют, добавили в «Верном». Производитель поднимал цены и в момент роста курса, и сейчас, в момент снижения.

«С начала года «О’кей» столкнулась с ростом цен на растительное масло. За этот период поставщик уведомил о повышении стоимости уже три раза. При этом компаниям не объясняет повышение цен», — сказали в компании.

В «Ленте» заявили, что рассматривают заявки на повышение цен от производителей подсолнечного масла. «С января суммарный процент повышений закупочных цен составляет около 20%. Производители объясняют это тем, что на пиковых значениях стоимость сырья увеличивалась вдвое, по сравнению с началом февраля она выросла примерно на 25%, — сказали в «Ленте».

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. С 1 апреля действует временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за границу подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

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