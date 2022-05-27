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Эрмитаж завершил строительство технического корпуса в Старой Деревне

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Фото: «Деловой Петербург»/Сергей Ермохин
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Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Эрмитажу разрешение на ввод в эксплуатацию семиэтажного «инженерно–лабораторного корпуса» в Приморском районе. Об этом 27 мая пишет газета «Деловой Петербург».

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По адресу Заусадебная улица, 37, теперь будут функционировать реставрационные мастерские. Они станут частью производственной базы и фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне, в рамках которого уже возведено около десятка корпусов.

Мастерские планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

В феврале 2022–го гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что открыть ремонтно–реставрационный корпус планируется до конца нынешнего года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Эрмитаж завершил долгострой нового корпуса в Старой Деревне».

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