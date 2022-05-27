Реклама
Прямой эфир
Мир
В Россию прибыло более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины
Мир
Американский журналист указал на несостоятельность Байдена в вопросах Украины
Происшествия
ФСБ пресекла в Крыму канал поставки оружия с Украины
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Мир
Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских установок «Малка»
Мир
На Западе задумались над условием отмены санкций против бизнесменов РФ
Общество
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Мир
В ДНР заявили о планах воссоздать донецкий футбольный клуб «Шахтер»
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Общество
За сутки в Москве выпало свыше половины месячной нормы осадков
Культура
В Сети появился первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5»

Пожар на площади около 100 кв. м произошел в здании на юге Москвы

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производственное здание загорелось в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу в пятницу, 27 мая.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Котляковская, д. 8, стр. 3, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 9:30.

«По прибытии ПСП — здание одноэтажное, производственное. Происходит возгорание кровли на площади около 100 кв. м. На месте пожара организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

По данным источника в экстренных службах, в горящем здании произошло обрушение кровли.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли минувшей ночью на западе Москвы в результате пожара в одном из жилых домов на Нежинской улице.

По данным «Известий», сначала огонь охватил квартиру, а потом и балкон. Пожар унес жизни супругов — уроженца Молдавии и родившуюся на Украине женщину. При этом, по данным МЧС, в результате пожара погиб один человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022