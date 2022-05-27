Пожар на площади около 100 кв. м произошел в здании на юге Москвы

Производственное здание загорелось в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу в пятницу, 27 мая.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Котляковская, д. 8, стр. 3, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 9:30.

«По прибытии ПСП — здание одноэтажное, производственное. Происходит возгорание кровли на площади около 100 кв. м. На месте пожара организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

По данным источника в экстренных службах, в горящем здании произошло обрушение кровли.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли минувшей ночью на западе Москвы в результате пожара в одном из жилых домов на Нежинской улице.

По данным «Известий», сначала огонь охватил квартиру, а потом и балкон. Пожар унес жизни супругов — уроженца Молдавии и родившуюся на Украине женщину. При этом, по данным МЧС, в результате пожара погиб один человек.