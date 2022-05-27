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Заммэра Сергунина рассказала о трансформации туротрасли Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Туристическая отрасль Москвы трансформировалась за последние два года вслед за изменением потребностей путешественников. Из-за пандемии возникла необходимость переключения на внутренний туризм, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В прошлом году в столице побывали 15,3 млн россиян. В сравнении с допандемийным уровнем внутренний турпоток в Москву восстановился почти на 80%», — рассказала она.

По словам вице-мэра, чтобы упрочить позиции столицы как одного из наиболее привлекательных направлений для поездок, город реализует целый набор проектов. Речь, в частности, идет о цифровом сервисе Russpass. Он помогает пользователям спланировать поездки по стране, в том числе подобрать номер в гостинице, что особенно актуально после ухода из России иностранных систем бронирования.

Кроме того, в 2021 году начал работать туристический портал Discover Moscow, где собраны данные о сотнях достопримечательностей. Всего доступно свыше 800 публикаций, более 100 роликов и видеоэкскурсий.

Еще одним важным проектом для столичной туриндустрии стала онлайн-площадка Moscow Travel Hub, объединившая более 5 тыс. представителей сектора (туроператоров и турагентств, гостиниц, тревел-стартапов) и специалистов смежных направлений. Ее основная цель — помочь участникам профессионально развиваться и вместе создавать полезные продукты и сервисы.

Для развития образовательного туризма в Москве создан ориентированный на детей и молодежь проект «Город открытий». В нем приняли участие более 3 тыс. школьников со всей страны, они побывали в столице, познакомились с ее культурой и историей, посетили высокотехнологичные предприятия, профильные вузы, технопарки.

Для поддержки делового, молодежного и социального туризма правительство Москвы утвердило ряд финансовых мер: гранты до 10 млн рублей получат компании, занимающиеся организацией конференций, конгрессов, форумов и деловых встреч, а также мероприятий для молодежи (конкурсов и фестивалей).

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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