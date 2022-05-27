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ФСБ пресекла в Крыму канал поставки оружия с Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь пресекло канал поставки оружия и боеприпасов с Украины. Об этом 27 мая сообщили в ведомстве.

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«Пресечен незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины», — сообщили журналистам в УФСБ.

Отмечается, что с поличным было задержано несколько лиц. Продавец, пытавшийся продать автомат АКС-74У и более 300 патронов, два покупателя и два посредника — жители Евпатории.

В отношении всех вышеперечисленных возбуждены уголовные дела.

23 мая сотрудники ФСБ изъяли у жителя Севастополя около 400 г тротила, 400 г бездымного пороха, а также самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина плюс 800 патронов. Гражданин подозревается в незаконном обороте оружия. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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