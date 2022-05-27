Представитель ФСБ: более 200 украинских военных пытались попасть в РФ как беженцы

Украинские националисты, участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются попасть в Россию под видом беженцев. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил глава Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

По его словам, в потоке беженцев уже выявлено около 250 боевиков. Кулишов добавил, что с середины февраля с территории Украины на территорию РФ было пропущено свыше 1,2 млн российских и украинских граждан.

Генерал армии также заявил о возросшем риске провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.

26 мая в Крыму был продлен до 10 июня «желтый» уровень террористической опасности. Так, он продолжит действовать на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов.

За день до этого «желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстреловсо стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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