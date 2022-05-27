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Ассортимент фестиваля «Рыбная неделя в Москве» расширился вопреки санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На фестивале «Рыбная неделя в Москве» ассортимент рыбы и морепродуктов расширился, несмотря на санкции против России. Об этом руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил журналистам в пятницу, 27 мая.

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По его словам, это произошло потому, что всегда приходит замещение.

«В целом рыба есть. И даже отечественная красная рыба на прилавках тоже будет, например лосось из Мурманска. И устрицы, и омары, и гребешок — всё уже появилось отечественное. <...> На фестивале будут представлены все 90 видов промысловых рыб», — сказал Немерюк.

Глава департамента отметил, что все губернаторы рыбопромысловых регионов готовы прилагать усилия, чтобы обеспечить Москву и всю страну отечественной рыбой и морепродуктами, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день столичный мэр Сергей Собянин пригласил жителей города на гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве», который пройдет с 27 мая по 5 июня. Он уточнил, что на 23 площадках в центре города и жилых районах можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран, пишет «Москва 24».

Ранее, 21 мая, сообщалось, что на гастрономическом монофестивале жители и гости столицы смогут сходить на Рыбный рынок и выбрать что-то оригинальное к столу, посетить гастрономические шоу, кулинарные и творческие мастер-классы.

Рыбный рынок расположится на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь можно будет купить продукцию напрямую от поставщиков, рыбозаводчиков и рыбодобывающих предприятий.

Более 500 столичных ресторанов в дни фестиваля предложат посетителям специальное меню. Например, они смогут попробовать черную треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях.

На фестивальных площадках гостей накормят жареной корюшкой, барабулькой и шашлыком из северной креветки. На сценах выступят музыкальные коллективы и пройдут танцевальные мастер-классы. Там же ведущие столичные рестораторы устроят кулинарные шоу, на которых они покажут, как готовить оригинальные блюда из рыбы и морепродуктов, и поделятся профессиональными тайнами.

Для детей тоже подготовили развлечения: их научат делать из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничную рыбку.

Для любителей спорта в Строгинской пойме продет sup-регата, в которой смогут принять участие все желающие после предварительной регистрации.

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