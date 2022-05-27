В Госдуме заявили о потере США поддержки большинства стран мира

США лишились поддержки большей части государств в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать РФ не увенчались успехом. Об этом сказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 27 мая.

«США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Спикер ГД добавил, что большинство голосов в Организации Объединенных Наций в реальности оказываются меньшинством. По мнению Володина, именно поэтому американский лидер Джо Байден хочет реформировать ООН с сохранением однополярной модели, которая уже устарела.

«В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — сказал Володин.

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