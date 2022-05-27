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В Японии туристов обяжут носить маски в рамках борьбы с COVID-19

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Япония впервые с начала пандемии COVID-19 открывает въезд для туристов, однако для предотвращения распространения коронавируса гости страны должны будут всё время носить маски. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

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«Иностранные туристы должны будут неукоснительно соблюдать требование ношения масок, этот момент будет контролироваться туристическими гидами», — цитирует его Lovedoor News.

С 10 июня, по словам Кисиды, Япония возобновит прием иностранных туристов, однако пока что только в рамках групповых туристических туров. С конца мая страна в тестовом режиме начала принимать иностранцев из Австралии, Сингапура, США и Таиланда. Для граждан Китая упростили въезд.

11 апреля в Японии выявили первый случай заболевания новым видом штамма «Омикрон» ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самым заразным за всю историю пандемии.

21 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение препарата компании Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет против коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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