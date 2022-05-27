AP: Запад изучает возможность отмены санкции против бизнесменов из РФ за помощь Украине

Западные государства обдумывают предложение предоставить бизнесменам из России возможность «откупиться» от санкций в обмен на восстановление украинской территории. Об этом рассказало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в четверг, 26 мая.

Сообщается, что инициативу в этом вопросе проявила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов «большой семерки» в ФРГ на прошедшей неделе.

По данным источника, Украина изначально знала об этих обсуждениях.

«Мы бы не говорили об этом, если бы не было согласия со стороны украинцев», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что такая идея возникла, когда обсуждалась дополнительная поддержка Украины.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию страны поддержать конфискацию собственности России. Он уверен, что заморозки собственности российских бизнесменов в Польше будет мало.

18 марта информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника заявило, что Евросоюз занимается изучением вопроса, получится ли использовать попавшую под санкции собственность российских граждан для финансирования восстановления Украины.

Ранее, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что действия ряда стран в отношении олигархов из Российской Федерации превратились в бандитизм на государственном уровне. Он считает, это явно показывает крах святости частной собственности и опасности ведения бизнеса в этом месте.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

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