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Подведены итоги 10 лет работы проекта «Малый бизнес Москвы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) за 10 лет провели 820 тыс. бесплатных консультаций и 10 тыс. мероприятий. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

МБМ помогает предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса: от поиска идеи и регистрации до его масштабирования. На портале mbm.mos.ru представлено более 20 онлайн-продуктов, а также спецпроекты, позволяющие оптимизировать бизнес-процесс. Там можно подобрать помещение, пройти онлайн-обучение, узнать о мерах поддержки.

По словам Сергуниной, цифровыми сервисами и онлайн-услугами проекта предприниматели уже воспользовались полмиллиона раз, а различные программы обучения прошли больше 370 тыс. человек. Речь идет не только о вебинарах, семинарах и тренингах, но и о более долгосрочных программах, рассчитанных на нескольких месяцев. Они посвящены самозанятости, маркетингу, финансам, бухгалтерии, а также цифровизации в бизнесе и таргетингу.

Улучшить свои бизнес-навыки также можно с помощью проекта «Онлайн-академия МБМ», предлагающий три программы: Start (всё о запуске стартапа), Progress (о развитии действующего проекта) и «Pro-курсы» (углубленное изучение определенных сфер в предпринимательстве).

Разобраться во всем многообразии обучающих мероприятий поможет онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития».

В 2021 году была запущена программа наставничества, которая позволила более чем 250 предпринимателям проработать слабые места в бизнесе и улучшить показатели. В этом году она продолжается, первый поток уже набран, занятия для второго потока ожидаются в июне.

Кроме того, недавно на портале МБМ стартовал проект «Важное для бизнеса — 2022», который призван помочь предпринимателям адаптироваться к текущим реалиям и развиваться.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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