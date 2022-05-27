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Культура
В Сети появился первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5»

В Сети появился первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5»

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Фото: Lucasfilm
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Кинокомпания Lucasfilm в пятницу, 27 мая, опубликовала первый кадр из фильма «Индиана Джонс 5» с Харрисоном Фордом в главной роли.

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На кадре изображен находящийся в пещере герой Форда.

Сам же актер сообщил, что работа над картиной почти завершена. Данный фильм станет первой в серии кинолент об археологе, которую снял не Стивен Спилберг.

В июне 2021 года Харрисон Форд получил травму на съемках пятой части франшизы «Индиана Джонс». Во время репетиции сцены боя актер повредил плечо.

О том, что 78-летний Форд вернется к своей роли Индианы Джонса, стало известно в феврале 2020 года. Кроме того, одна из ролей досталась создательнице британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, которая также исполнила главную роль в шоу. Также недавно к актерском составу присоединился датчанин Мадс Миккельсен.

Вымышленного ученого-археолога доктора Генри Индиану Джонса-младшего придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга. Последняя картина франшизы вышла в 2008 году.

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