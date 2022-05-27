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Херсонская область перейдет на российские нормы контроля за автотранспортом

Херсонская область до конца года перейдет на российские нормы контроля за автотранспортом
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Фото: РИА Новости
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Российские нормы в части контроля за автотранспортом, в том числе дорожного движения, будут введены в Херсонской области до конца года. Об этом 27 мая заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

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«Пока ваши документы никто не перепроверяет, потому что система ДПС не работает. Но в ближайшее время, до конца года, мы должны перейти к тем формам, которые работают в Российской Федерации относительно контроля транспортных средств», — сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в Херсонской области будут заново формировать базу данных о собственниках автомобилей. Владельцам машин придется вновь подтверждать и оформлять права собственности.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области Министерство внутренних дел (МВД) станет отдельной структурой.

«Это будет отдельная структура. Военно-гражданский комендант подписывает сейчас документ о создании (МВД. — Ред.)», — цитирует Стремоусова ТАСС.

26 мая начальник управления образования Херсонской области Татьяна Кузьмич заявила, что регион планирует полностью интегрироваться в российскую систему образования.

19 мая глава ВГА Владимир Сальдо сообщил о планах региона войти в состав России. Он отмечал, что область полностью освобождена от украинских боевиков и живет в мирном режиме.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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