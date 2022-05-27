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Московское шоссе в Самаре не будут перекрывать из-за дорожных работ

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В Самаре на участке реконструкции Московского шоссе начались работы по устранению дефектов дорожного полотна. Все работы будут проводиться в ночное время. Таким образом, необходимости в ограничении движения в дневные часы не возникнет.

Замдиректора подрядной организации Алексей Зотов рассказал, что во время ежегодного осмотра после зимнего периода объектов, на которых организация выполняла работы и которые находятся на гарантии, были выявлены участки сверхнормативного истирания верхнего слоя дорожного покрытия. Сейчас эти недостатки будут устраняться.

НИА «Самара» уточняет, что Московское шоссе — это городская магистраль с семью полосами движения. В сутки через нее проходит более 90 тыс. автомобилей. Кроме того, здесь пролегают маршруты общественного транспорта.

Участок Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города в 2017 году ремонтировали к проведению чемпионата мира по футболу. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия истекает в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что на территории Самарской области в этом году планируют отремонтировать 450 км дорог. Регион получил дополнительные 2,25 млрд рублей на развитие дорог. Средства было решено направить на ремонт 113 км трасс.

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