Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР

Предприятия украинских инвесторов на освобожденных территориях, выделявших денежные средства националистическим батальонам, перейдут в госсобственность Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

При этом он отметил, что работа с предприятиями украинских инвесторов, акционеров, в том числе и зарубежных, будет проводиться в индивидуальном порядке.

«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что по каждому из этих иностранных инвесторов или же инвесторов, тем более с украинской стороны, если наши правоохранительные органы будут проводить работу, если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — рассказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Днем ранее Пушилин заявил, что сроки подготовки устава трибунала над украинскими боевиками с освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе будут объявлены в ближайшее время.

24 мая глава ДНР отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

Об этих планах глава республики сообщил еще 23 мая. Известно, что подготовкой необходимых документов сейчас занимается Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами. О полном освобождении территории «Азовстали» стало известно 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».