Российские эксперты осудили позицию США по ядерной сделке с Ираном

Специалисты в области международных отношений и экономики негативно оценили действия минфина США в отношении российских нефтяных компаний и поддержали подачу «Роснефтью» иска против Минфина США.

В частности, директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский заявил «Известиям», что российский бизнес должен в обязательном порядке ответить на беспочвенные обвинения в контрабанде иранской нефти. Ученый признал позитивным фактором намерение «Роснефти» подать в суд на Минфин США, хотя и отметил, что в текущих геополитических обстоятельств исход рассмотрения такого дела остается неочевидным.

Войтоловский пояснил, что в настоящее время «присутствует очень серьезный политико-идеологический негативный фон и Россия априори всегда виновата в этом контексте — ее в любом случае будут рассматривать как страну, которая сама не может выступать субъектом обвинения, а должна постоянно оправдываться и объяснять, в чем же она виновата». Тем не менее, считает эксперт, «Роснефть» действует совершенно правильно, так как сам факт вынесения спора на публичное обсуждение несет позитивный характер.

«Конечно же, Иран заинтересован в том, чтобы в обход санкций осуществлять и финансовые трансакции, и торговые операции, и действительно на иранскую нефть, наверное, много покупателей, но нет никаких доказательств, что Россия имеет к подобным схемам хоть какое-то отношение. И эти обвинения носят совершенно огульный характер», — уверен эксперт.

Как считают специалисты, позиция США связана, в том числе, и с положением по иранской «ядерной сделке». Так, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с «Ведомостями» выразил уверенность, что подобными действиями администрация США готовит общественное мнение к провалу договоренностей с Ираном по его атомной программе.

Ранее стало известно, что «Роснефть» готовит иск к Минфину США. Подать иск было решено после заявления Минфина США о том, что компания участвует в транспортировке крупных партий иранской нефти в Европу. С похожими обвинениями выступил 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Он утверждал, что российские власти и госкомпании якобы помогают Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти, и пригрозил санкциями всем, кто покупает иранское сырье.