Отключение горячей воды в Петрозаводске перенесли из-за холодов

В Петрозаводске на неделю перенесли масштабное отключение горячей воды. Оно было запланировано на сегодня, 27 мая. Работы проведут 3 июня.

Причина переноса планового ремонта магистральной сети — холодная погода, пишет ИА «Карелinform». Без горячей воды останутся жители четырех районов города.

В Москве плановые отключения горячей воды начались в понедельник, 16 мая. Они связаны с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября.