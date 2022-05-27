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Отключение горячей воды в Петрозаводске перенесли из-за холодов

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В Петрозаводске на неделю перенесли масштабное отключение горячей воды. Оно было запланировано на сегодня, 27 мая. Работы проведут 3 июня.

Причина переноса планового ремонта магистральной сети — холодная погода, пишет ИА «Карелinform». Без горячей воды останутся жители четырех районов города.

В Москве плановые отключения горячей воды начались в понедельник, 16 мая. Они связаны с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября.

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