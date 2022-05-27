Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Россию прибыло более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 20 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России за последние сутки. Общее число прибывших в страну беженцев превысило 1,5 млн человек, сообщил 27 мая представитель экстренных служб.

«У каждого будет своя плата»: что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
И какая помощь, по мнению специалистов, необходима им для реабилитации

«За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тыс. детей», — цитирует его «РИА Новости».

Как рассказала 20 мая посол Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева, в настоящее время более 1 млн беженцев из Донбасса размещены более чем в 50 регионах России.

11 марта президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донбасса. По его словам, то, что российские граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022