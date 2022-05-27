В Россию прибыло более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины

Около 20 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России за последние сутки. Общее число прибывших в страну беженцев превысило 1,5 млн человек, сообщил 27 мая представитель экстренных служб.

«За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тыс. детей», — цитирует его «РИА Новости».

Как рассказала 20 мая посол Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева, в настоящее время более 1 млн беженцев из Донбасса размещены более чем в 50 регионах России.

11 марта президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донбасса. По его словам, то, что российские граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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