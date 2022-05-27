Пожар из-за сломанного обогревателя унес жизни двух человек в Москве
Два человека погибли минувшей ночью на западе Москвы в результате пожара в одном из жилых домов на Нежинской улице.
По данным «Известий», сначала огонь охватил квартиру, а потом и балкон. Пожар унес жизни супругов — уроженца Молдавии и родившуюся на Украине женщину.
При этом, по данным МЧС, в результате пожара погиб один человек.
По предварительной информации, пожар возник из-за неисправного обогревателя. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12 мая в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы погибли два человека.