Президент США Джо Байден не смог найти выход из украинского кризиса дипломатическим путем. Вместо этого он ухудшил экономическое положение в Штатах и не предотвратил прокси-войну с Москвой. Об этом написал американский журналист Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — говорится в статье.

По словам автора, финансирование Киева и поставки ему вооружения противоречат интересам Америки, на которых стоило бы сконцентрироваться в первую очередь. Несогласие с политикой Белого дома ощущается и в опросах. Только 44% респондентов поддерживают помощь Украине, тогда как 32% против, а еще 23% не определились.

Девлин назвал несбывшейся надеждой вероятность, что после провала с выводом войск из Афганистана Байден сосредоточится на внутренней политике.

25 мая данные совместного опроса Reuters и Ipsos показали, что рейтинг одобрения политики Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%. Это стало самым низким показателем с момента его инаугурации в январе 2021 года.

Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42 до 36%.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.