Пенсионер погиб во время пожара в частном доме в Татарстане

В Татарстане в городе Бугульме сгорел частный дом. В результате пожара погиб пенсионер с инвалидностью третьей группы.

Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева пишет, что пожар произошел около 4 часов утра пятницы, 27 мая. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в комнате мужчину, предположительно, хозяина дома.

В бессознательном состоянии его вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи, но врачи констатировали смерть.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении, пишет ИА «Татар-информ». По факту случившегося проводится проверка. На место выезжал Бугульминский городской прокурор.

26 мая сообщалось о крупном пожаре в Омске. Горела квартира дома, в результате погибли двое детей, в возрасте одного и двух лет. По предварительным данным, причиной возгорания послужила игра детей с огнем.