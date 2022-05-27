Площадь пожаров в лесах Томской области за сутки выросла вдвое

В Томской области горят леса на общей площади более 1 тыс. га. Борьбу с огнем ведут в Асиновском, Бакчарском, Кедровском, Кривошеинском, Молчановском и Тимирязевском лесничествах. Группировка пожарных насчитывает 204 человека, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

Накануне общая площадь активных лесных пожаров оценивалась в 467 га. Таким образом, за сутки она возросла почти вдвое, пишет РИА «Томск».

Особый противопожарный режим ввели в Томской области с 13 мая в связи с аномальной жарой и засухой. В муниципалитетах действует режим повышенной готовности: местные службы должны тушить возгорания до прибытия основных сил пожарной охраны.

Всего с начала года в регионе ликвидирован 181 лесной пожар. Больше всего возгораний было зафиксировано в Асиновском районе. Средняя площадь одного пожара — 26 га. Из 181 пожара в течение суток удалось потушить 162 возгорания, что составляет 90%.

Томская область наравне с Красноярским краем, Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской областями, Приморским и Хабаровским краями входит в число лидеров по количеству потушенных лесных пожаров.