В ФСБ сообщили об усилении на границе с Украиной. Развернуты дополнительные временные пограничные посты, сообщает телеканал «Известия». Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил, что это связано с обстрелами российских пограничников и проведения ВСУ «акций устрашения» путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре.

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