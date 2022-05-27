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В ФСБ сообщили об усилении на границе с Украиной

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В ФСБ сообщили об усилении на границе с Украиной. Развернуты дополнительные временные пограничные посты, сообщает телеканал «Известия». Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил, что это связано с обстрелами российских пограничников и проведения ВСУ «акций устрашения» путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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