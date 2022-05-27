Асфальт уложили для удобства водителей возле моста в Барнауле

В Барнауле дорожные рабочие уложили новый асфальт на переезде возле моста у Нового рынка. Речь идет об участке в районе проспекта Калинина и улицы Кулагина. Это сделано для увеличения пропускной способности.

Таким образом, водители смогут быстрее передвигаться на этом участке дороги, не проезжая через трамвайные пути, пишет altapress.ru со ссылкой на Telegram-канал «Мост».

Агентство напоминает, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко обращался к дорожным службам с просьбой прислушаться к жалобам водителей и устранить недочеты в организации дорожного движения, которые возникли из-за закрытия путепровода на Новом рынке.

Ранее в Барнауле раньше срока завершили ремонт моста на улице Челюскинцев. Специалисты снесли старое сооружение и перенесли коммуникации. Ширина проезжей части после реконструкции составила 9 м. Стоимость работ превысила 87,8 млн рублей.