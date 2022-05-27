В Запорожской области предложили передать РФ украинские военные базы

Украинские базы, которые находятся на приазовской части освобожденных территорий Украины, должны занимать российское военнослужащие. Об этом заявил 27 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», — сказал он агентству «РИА Новости».

По его словам, такой шаг обеспечит безопасность жителей Запорожской области.

Ранее в этот день стало известно, что регион перешел на часовую систему Москвы. Рогов отметил, что в области стрелки часов на зимнее и летнее время больше переводить не будут.

Кроме того, в пятницу постпред республики Крым при администрации президента РФ Георгий Мурадов заявил, что выдача паспортов и оформление российского гражданства в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году. Он подчеркнул, что решение России перенять подобный опыт свидетельствует о «серьезном намерении обеспечить безопасность людей».

Между тем, накануне заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал «Известиям», что на данный момент уже 30 человек пришли в ведомство, чтобы записать себя и своих родственников в очередь на получение российского гражданства.

Как заявили 26 мая в Госдуме, Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях Украины. Интеграция с Россией «открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития», отметил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Также в этот день Владимир Рогов заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

20 мая депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту в результате спецоперации РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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