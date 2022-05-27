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В США пообещали не увеличивать воинский контингент в Финляндии и Швеции

Американский генерал Каволи пообещал, что США не будут увеличивать контингент в Финляндии и Швеции
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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS.com
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В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО, США не будут увеличивать в этих странах численность своих войск. Об этом заявил командующий американской армией в Европе и Африке, генерал Кристофер Каволи. Его слова 26 мая передает агентство Associated Press.

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Американский генерал на слушаниях в сенате подтвердил, что внимание военных структур, скорее всего, по-прежнему будет направлено на Восточную Европу. Он объяснил, что именно в этом регионе страны обеспокоены «потенциальной российской агрессией» и последствиями конфликта на Украине.

«Центр тяжести для сил НАТО сместился на восток. В зависимости от исхода конфликта нам, возможно, придется придерживаться этого в течение некоторого времени», — отметил он.

Кроме того, Каволи прокомментировал присутствие американских войск в Европе, которое выросло с менее чем 80 тыс. до примерно 102 тыс. за последние месяцы.

Он сказал, что это увеличение не связано с более недавним шагом Финляндии и Швеции, направленным на членство в НАТО.

При этом, как подчеркнул генерал, США должны проявить осторожность, чтобы их действия в Европе не обостряли отношения с Россией и не привели к расширению конфликта.

Ранее, 24 мая, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия воспримет расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в качестве угрозы и будет обязана отреагировать.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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