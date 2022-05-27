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Представитель ФСБ: более 200 украинских военных пытались попасть в РФ как беженцы

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Около 250 украинских военных пытались попасть в РФ как беженцы, рассказал 27 мая первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

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Как он отметил в беседе с «Российской газетой», из-за усугубления военной и гуманитарной обстановки в Донбассе существенно возрос поток беженцев с Украины. Так, с середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан, уточнил генерал армии.

Однако, по его словам, на российскую территорию пытаются попасть не только мирные граждане, но и солдаты ВСУ.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях», — рассказал он в интервью.

Он добавил что в 2021 году российскую границу незаконно пытались пересечь более 1,8 тыс. человек. В отношении около 500 из них были возбуждены уголовные дела, остальные привлечены к административной ответственности.

«На украинском участке нарушения границы осуществлялись преимущественно с целью контрабанды товаров народного потребления, на казахстанском и монгольском — с хозяйственно-бытовыми целями, на китайском — с целью контрабандного перемещения через государственную границу дериватов диких животных и браконьерства», — отметил Кулишов.

Кроме того, Кулишов заявил о возросшем риске провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.

Ранее, 20 мая, посол Донецкой Народной Республики (ДНР) в РФ Ольга Макеева рассказала, что более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России.

6 мая корреспондент «Известий» встретился с семьями беженцев из Донбасса и узнал, как им помогали российские волонтеры. Семье удалось вырваться из охваченного в тот момент Мариуполя и обустроиться в Москве. Сейчас у них благодаря волонтерам есть всё необходимое для жизни.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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