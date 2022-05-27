Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию США о санкциях против КНДР

При голосовании в Совете безопасности (СБ) ООН в четверг, 26 мая, Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР.

В свою очередь, резолюцию одобрили оставшиеся страны-члены СБ: Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ.

В связи с «неоднозначными результатами голосования» вопрос о санкциях против Северной Кореи будет передан в Генассамблею ООН. Заседание состоится в течение ближайших 10 дней.

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ и КНР предстоит объяснить свое решение, которое, по ее словам, дает возможность КНДР осуществлять «провокации». Также дипломат от лица Вашингтона, Сеула и Токио призвала администрацию Северной Кореи к сотрудничеству.

Вопрос о дополнительном сдерживании Пхеньяна был вынесен на обсуждение СБ ООН на фоне очередных ракетных испытаний КНДР. Так, 25 мая Северная Корея выпустила по направлению Японского моря три баллистические ракеты. В ответ глава японского МИДа Нобуо Киси заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно расценивать как провокацию.

Месяцем ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал ответить на любую агрессию извне, а также заявил о наращивании и укреплении ядерного потенциала страны «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть ужесточение санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США в Женеве Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. Северная Корея провела в последние два месяца тестовые запуски, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.