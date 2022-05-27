На Западе задумались над условием отмены санкций против бизнесменов РФ

Страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины, сообщает 26 мая агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Отмечается, что заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов «Большой семерки» в Германии на прошлой неделе.

При этом, по информации источника, украинская сторона была в курсе подобных обсуждений.

«Мы бы не говорили об этом, если бы не было согласия со стороны украинцев», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данное предложение появилось на фоне обсуждений дополнительной помощи украинской стороне.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию страны поддержать конфискацию российской собственности. По его мнению, заморозка собственности олигархов из России на польской территории — недостаточная мера.

11 мая в рамках санкций Евросоюза в Финляндии арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева.

В конце марта стало известно, что в Италии изъяли имущество у попавших под европейские санкции россиян на сумму €900 млн.

О том, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника 18 марта. Речь шла об активах российских бизнесменов и официальных лиц, отмечалось при этом, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

При этом 16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Министерство иностранных дел Великобритании 15 марта объявило о новых санкциях в отношении России. В первую очередь ограничения вводятся для того, чтобы нанести урон «олигархам и другим представителям элиты, которые разбогатели в годы правления президента Путина».

10 марта пресс-служба Верховной рады сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Соответствующий закон Верховная рада приняла 3 марта.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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