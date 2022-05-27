СМИ узнали о планах Ирана продавать РФ автозапчасти в обмен на сталь

Тегеран и Москва могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Ирану импортировать сталь из России в обмен на экспорт в страну автомобильных запчастей и газовых турбин. Об этом 26 мая сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми-Амина.

Как сообщил министр на полях встречи постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Иран будет использовать бартерную торговлю с Россией для обеспечения поставок сырья и использования его в металлургическом и горнодобывающем секторах.

Он отметил, что также Тегерану будет необходимо завозить цинк, свинец, алюминий, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.

Министр заявил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины.

По его словам, некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.

Как отмечается на сайте канала, Иран и Россия планируют увеличить двустороннюю торговлю, стремясь компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономики.

Ранее, 21 мая, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявлял, что введенные против России западными странами санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. Международный транспортный коридор (МТК) «Север–Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

19 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике.

Неделей ранее сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

29 апреля во Всероссийском союзе страховщиков «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.

Также отмечается, что Москва готова обсуждать с Бангкоком возможность локализации производства автомобильных запчастей на территории России.