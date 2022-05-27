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Двое детей погибли при пожаре в квартире в Омске

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В Омске двое детей погибли в результате пожара в квартире. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла ранее в этот день в квартире дома, расположенного в 4-м Амурском проезде. В результате погибли двое детей в возрасте около одного и двух лет.

По предварительным данным, причиной возгорания послужила игра детей с огнем. В региональном МЧС рассказали, что на момент прибытия спасателей пожар потушили соседи подручными средствами. Горели вещи домашнего обихода на площади 2 кв. м. Пострадавших детей вынесли в безопасное место, однако те скончались, отмечает телеканал «360».

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи установят, по какой причине такие маленькие дети остались дома одни, пишет RT.

В СК отметили, что на 48 часов задержали мать детей в качестве подозреваемой. По данным следствия, женщина проживала одна, с мужем разведена, не имеет работы. Жила семья на детские пособия.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в мае в поселке Мгачи Александровск-Сахалинского района Сахалинской области во время пожара погибли 34-летняя женщина и ее двухлетний сын. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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