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Корреспондент «Известий» показал работу САУ «Малка» в спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» днем и ночью подавляет позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов, дальность удара превышает 30 км. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских военнослужащих с установкой.

«Так «Малка» выглядит вблизи. Экипаж — семь человек», — говорит журналист.

Как отмечают военные, для прицельного удара не только по танку из такой установки хватит и одного снаряда.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
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«Одного снаряда достаточно, чтобы заложить пятиэтажное здание, бункер сломать», — добавил командир расчета Артур.

«Малка» обладает максимальной точностью без погрешностей, продолжают артиллеристы.

После выстрела батарея должна быстро покинуть позиции и уйти с линии ответного огня — менее чем за четыре минуты.

Военнослужащие в состоянии боевой готовности круглосуточно, свои позиции не покидают.

Также корреспондент показал лагерь, который обосновали российские артиллеристы недалеко от своих позиций.

26 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал использование российскими военными самоходной артиллерийской установки при зачистке Луганской Народной Республики. САУ применяют для того, чтобы поражать удаленные цели, — снаряд, выпущенный с расстояния 5 км от линии соприкосновения, способен достигнуть тыла противника, рассказал он.

Днем ранее журналист «Известий» Станислав Григорьев запечатлел артиллерийский бой Вооруженных сил Украины и бойцов Донецкой Народной Республики. Съемочная группа не успела покинуть позицию после минометного удара со стороны РФ и оказалась под ответным огнем.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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