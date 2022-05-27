Посольство РФ призвало США вернуться к диалогу о нераспространении ОМУ

Посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Соответствующим образом посольство прокомментировало выступление старшего заместителя госсекретаря Бонни Дженкинс на открытых консультациях в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции СБ ООН 1540, в котором российская сторона была представлена как угроза международной безопасности.

Отмечается, что американским коллегам «следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии».

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