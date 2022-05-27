В продажу поступят около 500 тыс. дополнительных билетов на поезда на юг РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что порядка 500 тыс. дополнительных билетов на поезда в направлении юга России поступят в продажу в ближайшие дни.

В беседе с «РИА Новости» в четверг, 26 мая, Чернышенко по итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок рассказал, что наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма.

Он отметил, что РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и других регионов страны, которые ранее прямого сообщения с полуостровом не имели.

Чернышенко подчеркнул, что Минтранс продолжит прорабатывать технологическую возможность расширить пропускную способность на популярные у россиян курорты. В частности, в этом сезоне появится регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными Водами, Волгоградом и Ставрополем, отмечает телеканал «360».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить в период летних отпусков в нужном объеме четкое и стабильное пассажирское сообщение на юг страны.

Участие в совещании приняли министр транспорта Виталий Савельев, представители министерства просвещения, федерального агентства по туризму, ОАО «РЖД», ОНФ и других заинтересованных ведомств, а также регионов России.

Также 26 мая агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на поезд №197/198 из Москвы в Симферополь на даты отправления с 29 мая по 10 июня включительно поступили в продажу более 5 тыс. билетов. Как отметили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», из Крыма на аналогичные даты дополнительные билеты появятся в ближайшее время.

Уточняется, что в настоящее время в компании работают над открытием дополнительных мест в другие даты. По мере возможности в составы курсирующих поездов добавляются дополнительные вагоны.

25 мая глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что регион за курортный сезон 2022 года примет не менее 6 млн туристов. По его словам, курортный сезон на полуострове пройдет в штатном режиме. При этом он отметил, что из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше по сравнению с прошлым годом.

18 мая в Ростуризме рассказали, что рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. В беседе с телеканалом «Звезда» глава ведомства Зарина Догузова отметила, что Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой также наблюдает за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекает их.